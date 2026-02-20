A taxa de desemprego anual desceu ao piso histórico em 20 Unidades da Federação no ano de 2025, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação à média anual de 2024, a taxa de desemprego recuou em 22 das 27 Unidades da Federação em 2025. O instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas.

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 6,6% em 2024 para 5,6% no ano de 2025. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 6,2% para 5,0% no período.

Na média de 2025, as maiores taxas de desocupação foram as de Piauí (9,3%), Bahia (8,7%), Pernambuco (8,7%) e Amazonas (8,4%), enquanto as menores ocorreram em Mato Grosso (2,2%), Santa Catarina (2,3%) e Mato Grosso do Sul (3,0%).