O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o "shutdown dos democratas" teria custado "ao menos dois pontos" do Produto Interno Bruto (PIB) do país e acusou a oposição de repetir a estratégia desta vez "em versão mini", após a longa paralisação do ano passado. A declaração foi publicada na Truth Social pouco antes da divulgação dos dados do PIB norte-americano, prevista para as 10h30 (de Brasília).

"Chega de paralisações!", escreveu Trump. Na mesma mensagem, ele voltou a pressionar por política monetária mais branda e voltou a atacar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. "JUROS MAIS BAIXOS. Powell 'Atrasado Demais' é o PIOR!!!", afirmou.

A crítica ocorre em meio à expectativa pela primeira leitura do PIB do quarto trimestre, para a qual analistas consultados pela FactSet projetam expansão anualizada de 1,9%, após crescimento de 4,4% no terceiro trimestre. Também serão divulgados os dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE).

No mesmo horário, o Departamento do Comércio publica dados de dezembro de renda pessoal e gastos com consumo, além do PCE mensal, principal medida de inflação acompanhada pelo Fed.