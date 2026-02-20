Os preços ao consumidor no Japão subiram a um ritmo mais lento no primeiro mês de 2026, dando ao Banco do Japão (BoJ) mais espaço para considerar seu próximo passo, após dados publicados pelo governo nesta sexta-feira (20). A inflação ao consumidor, excluindo os preços voláteis de alimentos, subiu 2,0% em janeiro em relação ao ano anterior, em comparação com o aumento de 2,4% em dezembro.

O resultado ocorre enquanto o momento do próximo aumento da taxa de juros do BC japonês permanece em foco. Embora um iene fraco ameace aumentar o custo das importações, as pressões inflacionárias estão mostrando sinais de arrefecimento, à medida que os custos de energia caem e os aumentos nos preços dos alimentos moderam. A próxima reunião do banco está agendada para 18 e 19 de março.

O plano da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, de suspender o imposto sobre vendas nacional de alimentos e bebidas por dois anos pode complicar ainda mais as perspectivas de inflação, justamente quando o BoJ está tentando criar um crescimento impulsionado pela demanda e aumentar cuidadosamente as taxas de juros.

Embora o corte de impostos inicialmente reduza os preços, ele também pode aumentar o consumo dos consumidores e sobreaquecer a economia, eventualmente alimentando a pressão inflacionária. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.