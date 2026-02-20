Apesar da cautela internacional por tensões geopolíticas, o mercado de moedas passa por ajustes técnicos e realização, após dois dias de alta do dólar no exterior.

A divisa americana recua no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 20, acompanhando o viés de baixa lá fora frente a outros pares desenvolvidos e algumas das principais divisas emergentes ligadas a commodities.

Os juros futuros operam estáveis, apesar da queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries longos, com investidores à espera da intensa agenda de indicadores dos EUA, com destaque para o PIB e a inflação PCE.

Houve atraso na abertura dos ativos locais devido a problemas na atualização de dados na B3, já normalizado.

Na agenda do dia, a taxa de desemprego caiu de forma significativa em 6 das 27 unidades da Federação no 4º trimestre de 2025. A taxa de desemprego no período foi menor em SC (2,2%), ES (2,4%), MS (2,4%) E MT (2,4%)

O Ministério da Gestão e Inovação publicou portaria que altera regras das consignações em folha de servidores federais, com vigência a partir de 14 de abril de 2026. A norma cria capítulo específico para descontos sindicais e endurece exigências na formalização de empréstimos consignados.

Lá fora, embora não haja anúncio oficial de ofensiva dos EUA, ações da Casa Branca e do Pentágono indicam preparação para uma resposta rápida ao Irã, caso a via diplomática seja considerada fracassada.

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, discutiu com o ministro iraniano Seyed Abbas Araghchi o programa nuclear do Irã e reafirmou apoio de Moscou a uma solução diplomática. A posição ocorre enquanto Irã, China e Rússia realizam exercícios navais conjuntos no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico.

No Japão, a inflação desacelerou em janeiro, com o núcleo subindo 2,0% em 12 meses, ante 2,4% em dezembro, abrindo mais espaço para o Banco do Japão avaliar o ritmo de alta de juros.