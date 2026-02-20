A taxa de desemprego caiu em 21 Unidades da Federação na passagem do terceiro trimestre de 2025 para o quarto trimestre do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 20.

O instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas. Houve quedas de forma estatisticamente significativa em apenas seis das 27 Unidades da Federação no período.

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 5,6% no terceiro trimestre de 2025 para 5,1% no quarto trimestre. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 5,2% para 4,7% no período.

No quarto trimestre de 2025, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (8,8%), Amapá (8,4%), Alagoas (8,0%), Bahia (8,0%) e Piauí (8,0%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (2,2%), Espírito Santo (2,4%), Mato Grosso do Sul (2,4%) e Mato Grosso (2,4%).