Os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 20, com investidores à espera da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do 4º trimestre e da inflação PCE de dezembro dos EUA (10h30), além de outros indicadores do país, num dia de agenda local fraca.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,290%, de 13,297%, e a para janeiro de 2029 estava em 12,660%, de 123,674% no ajuste anterior. Já o vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,105%, ante taxa de 13,122% no ajuste de quinta (19).