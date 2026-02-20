A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre Raízen Energia, Raízen Biomassa e Sumitomo Corporation, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo parecer disponível no sistema do Cade, a operação consiste na aquisição, pela Raízen Energia, da participação da Sumitomo Corporation na Raízen Biomassa. Com isso, a Raízen Energia passa a deter 100% do controle sobre a Raízen Biomassa, tornando-se sua única acionista.

A Raízen Biomassa foi criada em 2016 para desenvolver tecnologia e pellets de biomassa a partir do bagaço e da palha de cana-de-açúcar.

De acordo com os autos, a operação resulta do exercício, pela Sumitomo, do direito de opção de venda que lhe foi concedido quando de sua entrada no capital social da Raízen Biomassa. "Assim, para a Sumitomo, a operação constitui uma boa oportunidade de capitalização", cita o parecer.