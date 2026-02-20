A Embraer assinou um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) com a Hindalco Industries Limited para avaliar e explorar oportunidades de negócios na Índia. Segundo a fabricante brasileira, a atuação conjunta visa identificar possibilidades na fabricação de matérias-primas de alumínio aeroespacial para apoiar as iniciativas industriais da Embraer, ao mesmo tempo em que fortalece o compromisso da empresa com a ambição Make in India.

Em nota à imprensa, o vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer, Roberto Chaves, destaca que essa cooperação reforça o objetivo de identificar parceiros locais que possam tornar-se fornecedores da companhia e acelerar o desenvolvimento da base industrial indiana.

A empresa lembra que a assinatura do MoU ocorre em um momento em que expande sua presença na Índia de forma constante e mantém diálogo ativo com líderes locais da indústria e do governo. "Ao longo desse ciclo de avaliação, a empresa avaliou diversas capacidades industriais no país, incluindo montagem de aeroestruturas, usinagem, forja e fundição, compostos, cablagem, desenvolvimento de hardware e software", diz a empresa.

A Índia representa um mercado estratégico para a Embraer em todos os seus segmentos de negócios. Atualmente, a companhia mantém uma frota de 47 aeronaves operando no país, atendendo clientes nas áreas de Aviação Comercial, Executiva e Defesa & Segurança. O total inclui cinco jatos VIP da Embraer operados pelo governo indiano e três aeronaves EMB 145 AEW "Netra" usadas pela Força Aérea Indiana.