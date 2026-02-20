No rastro do caso do Banco Master, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) encaminhou ao Ministério da Fazenda pedido de revisão dos critérios atualmente adotados para a gestão e utilização do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A solicitação do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, alega que o parâmetro vigente "parece ter permitido a ocorrência de fraudes" no sistema financeiro.

A demanda foi enviada sem detalhamento das alegadas fraudes ou sugestão de outros critérios de gestão para o FGC. "A revisão do critério atual é essencial para assegurar que o FGC cumpra sua finalidade de forma eficiente e transparente, prevenindo novas irregularidades e fortalecendo a confiança dos agentes econômicos e da sociedade", escreveu ele.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.