O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 51,3 em janeiro para 51,9 em fevereiro, atingindo o maior nível em três meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 20, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ligeira alta do indicador a 51,5 neste mês.

Apenas no setor industrial, o PMI do bloco avançou de 49,5 para 50,8 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 44 meses. O número também superou a previsão da FactSet, que era de aumento a 49,8.

No segmento de serviços, o PMI da zona do euro avançou marginalmente entre janeiro e fevereiro, de 51,6 para 51,8. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta um pouco maior, a 51,9.

Os PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica do bloco.