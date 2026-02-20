O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 53,7 em janeiro para 53,9 em fevereiro, atingindo o maior nível em 22 meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 20, pela S&P Global. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 53,3 neste mês.

Apenas no setor industrial, o PMI britânico avançou de 51,8 para 52 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 18 meses. O consenso da FactSet era de recuo a 51,4.

Já no segmento de serviços, o PMI do Reino Unido caiu de 54 em janeiro para 53,9 em fevereiro, mas superou a previsão da FactSet, de declínio a 53,3.

Os PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica britânica.