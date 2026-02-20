O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52,1 em janeiro para 53,1 em fevereiro, atingindo o maior patamar em quatro meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 20, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta marginal do PMI composto a 52,3 neste mês.

Apenas o PMI industrial avançou de 49,1 para 50,7 no mesmo período, alcançando o maior nível em 44 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta a 49,3.

O PMI de serviços da Alemanha, por sua vez, aumentou de 52,4 em janeiro para 53,4 em fevereiro, o maior patamar em quatro meses. O consenso da FactSet era de manutenção em 52,4.

Os PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica alemã.