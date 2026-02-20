A mineradora Anglo American sofreu prejuízo líquido de US$ 3,7 bilhões em 2025, afetado por uma baixa contábil de US$ 2,3 bilhões relacionada ao seu negócios de diamantes De Beers, a terceira em três anos, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 20.

Em fevereiro do ano passado, a Anglo reduziu o valor da De Beers em US$ 2,9 bilhões, após já tê-lo reduzido em US$ 1,6 bilhão em 2024.

O Ebitda subjacente da Anglo - medida preferida da empresa - somou US$ 6,4 bilhões no ano passado, ante US$ 6,3 bilhões em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.