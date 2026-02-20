As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, 20, enquanto investidores digerem números de atividade econômica melhores do que o esperado e seguem monitorando balanços da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 628,71 pontos.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu para 51,9 em fevereiro, superando expectativas e atingindo o maior nível em três meses, segundo levantamento preliminar da S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. Na Alemanha e no Reino Unido, os PMIs equivalentes também surpreenderam positivamente.

Ainda no front macroeconômico, o setor varejista britânico teve uma inesperada alta mensal nas vendas de janeiro, de 1,8%.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para uma série de dados econômicos relevantes dos EUA, incluindo a primeira leitura do PIB do quarto trimestre de 2025 e números mensais da inflação PCE, a favorita do Federal Reserve (Fed).

Da temporada europeia de balanços, a Anglo American subia quase 2% em Londres, após divulgar que seu Ebitda subjacente cresceu levemente em 2025, a US$ 6,4 bilhões. A mineradora, porém, amargou um prejuízo liquido anual de US$ 3,7 bilhões devido a uma nova baixa contábil no seu negócio de diamantes.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,52%, a de Paris avançava 0,76% e a de Frankfurt ganhava 0,26%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,93% e 0,58%. Na direção contrária, a de Lisboa caía 0,35%.