As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa nesta sexta-feira, depois de preocupações renovadas com inteligência artificial (IA) pesarem em Wall Street ontem e em meio a temores de possível conflito entre Estados Unidos e Irã. Na contramão, o mercado sul-coreano avançou a novo recorde pelo segundo dia consecutivo.

O índice japonês Nikkei caiu 1,12% em Tóquio, a 56.825,70 pontos, pressionado por ações financeiras e do setor automotivo. Já o Hang Seng recuou 1,10% em Hong Kong, a 26.413,35 pontos, na volta do feriado do ano-novo lunar, que ainda mantém fechadas as bolsas da China continental e de Taiwan.

Por outro lado, o sul-coreano Kospi subiu 2,31% em Seul, ao nível inédito de 5.808,53 pontos, graças a ações de defesa, de energia e financeiras.

Ontem, os mercados acionários de Nova York voltaram a cair, após dois pregões de alta, à medida que preocupações sobre os riscos ligados a grandes investimentos em IA voltaram a pesar no sentimento dos investidores em Wall Street.

No front geopolítico, o presidente Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos podem atacar o Irã caso os dois lados não cheguem a um acordo, em até 15 dias, sobre o programa nuclear de Teerã.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o viés negativo da Ásia e fechou em baixa marginal: o índice S&P/ASX 200 recuou 0,05% em Sydney, a 9.081,40 pontos.