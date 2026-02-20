O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 53,1 em janeiro para 53,8 em fevereiro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta sexta-feira (horário local), 20. O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. O PMI de serviços subiu de 53,7 para 53,8 no mesmo período, também em território de expansão

O PMI industrial teve alta de 51,5 para 52,8 na mesma comparação. O indicador continua a apontar expansão da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, a atividade empresarial no setor privado do Japão continuou a aumentar em fevereiro, com as empresas registrando o aumento mais rápido na produção desde maio de 2023. "A indústria manufatureira viu uma melhoria notável no impulso de crescimento, e igualou amplamente o ritmo sólido visto no setor de serviços, sugerindo que a recuperação se tornou mais abrangente", acrescenta.