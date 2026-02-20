A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,35%

Pontos: 188.534,42

Máxima de +1,44% : 188.687 pontos

Mínima de -0,05% : 185.928 pontos

Volume: R$ 28,98 bilhões

Variação em 2026: 17,01%

Variação no mês: 3,95%

Dow Jones: -0,54%

Pontos: 49.395,16

Nasdaq: -0,31%

Pontos: 22.682,73

Ibovespa Futuro: +1,04%

Pontos: 192.130

Máxima (pontos): 192.560

Mínima (pontos): 189.650

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 48,55

Variação: +1,17%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,81

Variação: +1,67%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,33

Variação: +2,01%

Ambev ON

Preço: R$ 16,17

Variação: +0,25%

Petrobras ON

Preço: R$ 41,19

Variação: +2,62%

Vale ON

Preço: R$ 84,09

Variação: +0,2%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,76

Variação: +1,24%

Vale ON

Preço: R$ 84,09

Variação: +0,2%

Itausa PN

Preço: R$ 14,80

Variação: +1,44%

JBS ON

Preço: R$ 84,50

Variação: +1,57%

Global 40

Cotação: 700,865 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2266

Venda: R$ 5,2271

Variação: -0,26%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,36

Venda: R$ 5,46

Variação: -0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2250

Venda: R$ 5,2257

Variação: -0,18%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3600

Venda: R$ 5,4320

Variação: -0,04%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,2240

Variação: -0,48%

- Euro

Compra: US$ 1,1777 (às 18h39)

Venda: US$ 1,1777 (às 18h39)

Variação: -0,08%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1490

Venda: R$ 6,1500

Variação: -0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,4320

Variação: +0,08%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,78% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.997,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,24%


