A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,35%
Pontos: 188.534,42
Máxima de +1,44% : 188.687 pontos
Mínima de -0,05% : 185.928 pontos
Volume: R$ 28,98 bilhões
Variação em 2026: 17,01%
Variação no mês: 3,95%
Dow Jones: -0,54%
Pontos: 49.395,16
Nasdaq: -0,31%
Pontos: 22.682,73
Ibovespa Futuro: +1,04%
Pontos: 192.130
Máxima (pontos): 192.560
Mínima (pontos): 189.650
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 48,55
Variação: +1,17%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,81
Variação: +1,67%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,33
Variação: +2,01%
Ambev ON
Preço: R$ 16,17
Variação: +0,25%
Petrobras ON
Preço: R$ 41,19
Variação: +2,62%
Vale ON
Preço: R$ 84,09
Variação: +0,2%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,76
Variação: +1,24%
Vale ON
Preço: R$ 84,09
Variação: +0,2%
Itausa PN
Preço: R$ 14,80
Variação: +1,44%
JBS ON
Preço: R$ 84,50
Variação: +1,57%
Global 40
Cotação: 700,865 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2266
Venda: R$ 5,2271
Variação: -0,26%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: -0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2250
Venda: R$ 5,2257
Variação: -0,18%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3600
Venda: R$ 5,4320
Variação: -0,04%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,2240
Variação: -0,48%
- Euro
Compra: US$ 1,1777 (às 18h39)
Venda: US$ 1,1777 (às 18h39)
Variação: -0,08%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1490
Venda: R$ 6,1500
Variação: -0,45%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,4320
Variação: +0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,78% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.997,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,24%