As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 19, realizando ganhos recentes e lidando com cautela que passa pelos desdobramentos da inteligência artificial (IA) ao acirramento das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã. No radar segue ainda uma eventual postura mais hawkish do Federal Reserve (Fed), após ata divulgada na quarta, e que foi reforçada nesta quinta por comentários de dirigentes da autoridade.

O Dow Jones caiu 0,54%, aos 49.395,16 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,28%, aos 6.861,89 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,31%, aos 22.682,73 pontos.

O setor de tecnologia (-0,53%) esteve entre os que mais pesaram no S&P 500, com pressão de fabricantes de chips. Liderando as perdas do índice, contudo, estiveram as ações do setor financeiro, ante liquidação de gestoras de crédito privado após a Blue Owl Capital (5,93%) - previamente também afetada por temores IA - decidir suspender seus resgates trimestrais em um de seus fundos. Pares como Blackstone (-5,36%), Ares Management (-3,08%) e Apollo Global Management (-5,21%) também caíram.

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram 23 mil na semana passada, a 206 mil, segundo o Departamento do Trabalho, abaixo do previsto. Diretor do Fed, Stephen Miran - indicado pelo governo Trump e visto como dovish - reduziu suas expectativas sobre o quanto o BC americano deve cortar as taxas de juros este ano, dizendo que os dados recentes refletem uma economia mais forte do que ele esperava.

Entre balanços, o Walmart caiu 1,38% depois de prever lucro ajustado por ação de US$ 2,75 a US$ 2,85 e avanço nas vendas líquidas de 3,5% a 4,5% para ano fiscal de 2027, abaixo das estimativas de Wall Street. Destaque ainda sobre os resultados de varejistas foi a tomada do posto de empresa com maior receita do mundo pela Amazon (+0,03%).

As ações da John Deere saltaram 11,61%, seguindo divulgação de resultados da maior empresa americana do segmento de maquinário agrícola. Ainda no segmento, na quarta, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva com o objetivo de garantir o fornecimento interno de fósforo elementar e de herbicidas à base de glifosato.

*Com informações da Dow Jones Newswires.