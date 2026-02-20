A gestora Advent International, que administra mais de US$ 100 bilhões em ativos, anunciou nesta quinta-feira, 19, a venda de duas empresas de meios de pagamento na Argentina, a Prisma e a Newpay, para a bandeira Visa. O valor do negócio não foi revelado.

As duas empresas são subsidiárias do Grupo Prisma, que no período em que foi controlado pela Advent passou por uma transformação estratégica que resultou na segregação do negócio em três companhias operacionais independentes - Prisma, Newpay e Payway, de acordo com um comunicado.

A transação contempla a venda de duas das três subsidiárias do Grupo Prisma, sendo que a Advent manterá sua participação na Payway, braço de adquirência do grupo.

Segundo o jornal argentino Clarín, a Advent comprou a Prima entre 2019 e 2022 e com a venda anunciada agora para a Visa, a bandeira passa a controlar o processamento da maioria de pagamentos na Argentina e a rede de caixas eletrônicos Banelco.

Das empresas vendidas, a Prisma é uma plataforma de processamento de cartões da Argentina, responsável por mais de seis bilhões de transações anuais no país. Já a Newpay fornece infraestrutura para diversos meios de pagamento, viabilizando pagamentos instantâneos entre contas. A companhia também é uma provedora de soluções para pagamento de contas, chamado no país de Pago mis Cuentas, e operadora de caixas eletrônicos no país, por meio da rede Banelco.

A Visa vem ampliando a presença na América Latina por meio de aquisições. No Brasil, a bandeira americana comprou a Pismo, de infraestrutura para o setor de pagamentos, por US$ 1 bilhão, em negócio anunciado em meados de 2023. Já a Advent vem investindo no setor há alguns anos. Desde 2008, a gestora investiu ou comprometeu US$ 9,4 bilhões em 18 empresas de pagamentos globalmente.