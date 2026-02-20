O Fundo Monetário Internacional manifestou apoio à reforma trabalhista na Argentina e defendeu a transparência dos sistemas estatísticos do país, ressaltando que o fundo está profundamente comprometido com as autoridades em seus esforços para continuar salvaguardando a qualidade e precisão dos dados. "Em nossas discussões com as autoridades argentinas, concordamos que ter dados oportunos, confiáveis, de alta qualidade e imparciais é essencial para a formulação de políticas sólidas e para a confiança pública", salientou a porta-voz do FMI, Julie Kozack, em coletiva nesta quinta-feira, 19, em Washington.

O organismo internacional também endossou o projeto de lei de reforma trabalhista em debate no Congresso, afirmando que ele visa "reduzir a informalidade e, muito importante, sustentar a criação de empregos".

O Fundo Monetário Internacional afirmou na quinta-feira que a acumulação contínua de reservas pela Argentina é essencial para garantir o acesso duradouro aos mercados de crédito privados, disse. Comentários ocorrem após o banco central ter comprado mais de US$ 2 bilhões em moeda estrangeira desde o início de 2026, segundo a Reuters.