O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran reduziu suas expectativas sobre o quanto o BC dos Estados Unidos deve cortar as taxas de juros este ano, dizendo que os dados recentes refletem uma economia mais forte do que ele esperava. Os últimos números sugerem que o emprego se manteve melhor do que Miran antecipava, enquanto a inflação de bens pareceu mais teimosa, disse ele em uma entrevista ao The Peg, um blog do Substack administrado pela jornalista Izabella Kaminska. Como resultado, Miran afirmou que não acredita mais que o banco central deva planejar cortar juros tanto este ano quanto pensava há dois meses.

"O mercado de trabalho veio um pouco melhor do que eu esperava nos últimos meses", comentou na entrevista. "Há alguns sinais de ainda mais firmeza na inflação de bens. E então essas duas coisas combinadas me fariam desfazer o que fiz em dezembro".

No gráfico de pontos trimestral do Fed no fim do ano, Miran havia projetado que as taxas caíssem para abaixo de 2,25% até o final de 2026; agora ele prefere retornar à posição menos agressiva que manteve em setembro, o que colocaria as taxas abaixo de 2,75% em dezembro deste ano.

A nova posição, que implica um corte total de um ponto porcentual, ainda o deixa entre os oficiais mais dovish do Fed, contrastando fortemente com a projeção mediana dos oficiais de que o BC deve cortar as taxas em apenas um quarto de ponto este ano.

Anteriormente, o diretor havia alertado que a falha em cortar profundamente os juros poderia prejudicar a economia e rejeitou preocupações sobre a inflação de bens.

Na entrevista, Miran não comentou sobre como planeja votar na próxima reunião do Fed em março, onde os traders esperam amplamente que o BC norte-americano mantenha as taxas estáveis, estendendo a pausa decidida no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado