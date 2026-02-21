A Vale assinou em Nova Déli, um memorando de entendimentos com a estatal indiana NMDC Limited e a Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), por meio da subsidiária Adani Gangavaram Port, para desenvolver um complexo de mistura, agregação de valor e comercialização de minério de ferro em uma Zona Econômica Especial (ZEE) dedicada no Porto de Gangavaram.

A assinatura ocorreu durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Índia, e contou com o ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, reforçando o avanço da parceria estratégica entre os dois países, afirmou a Adani em nota neste sábado, 21.

De acordo com a Adani, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a cadeia de valor da exportação de minério de ferro na costa leste da Índia, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência, a escala e a competitividade global no processamento e comércio de minerais. Com o projeto, a capacidade do Porto de Gangavaram aumentará para até 75 milhões de toneladas, tornando-se um polo de exportação de minério de ferro para a Índia e a região, acrescentou.

"Esta colaboração reflete um compromisso compartilhado com a construção de infraestrutura resiliente e preparada para o futuro, que fortalece a posição da Índia nas cadeias de suprimentos globais", afirmou em nota o CEO da APSEZ, Ashwani Gupta. Segundo ele, o porto será o primeiro do país apto a receber os gigantescos navios Valemax, que transportam até 400 mil toneladas de carga.

O plano inclui berços totalmente mecanizados, pátio integrado, operações de mistura, descarga e carregamento automatizados, visando reduzir custos logísticos e emissões.

