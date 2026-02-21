Na última sexta-feira, 20, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas maiores e mais ousadas do presidente Donald Trump. Mas os juízes deixaram uma questão de US$133 bilhões sem resposta: o que acontecerá com o dinheiro que o governo já arrecadou em impostos de importação agora declarados ilegais?

As empresas estão fazendo fila para obter reembolsos. Mas o caminho a seguir pode ser caótico.

Quando a poeira baixar, dizem os advogados especializados em comércio, os importadores provavelmente receberão seu dinheiro de volta. "Será um caminho difícil por um tempo", disse a advogada Joyce Adetutu, sócia do escritório de advocacia Vinson & Elkins.

O processo de reembolso provavelmente será discutido por uma combinação da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, o Tribunal Especializado de Comércio Internacional em Nova York e outros tribunais inferiores, de acordo com uma nota aos clientes dos advogados do escritório de advocacia Clark Hill.

"A quantia em dinheiro é substancial", disse Adetutu. "Os tribunais e os importadores vão ter dificuldades."

Ainda assim, ela acrescentou, "vai ser muito difícil não ter algum tipo de opção de reembolso", dada a forma decisiva como a Suprema Corte rejeitou as tarifas de Trump.

US$ 133 bilhões em disputa

Por 6 votos a 3, o tribunal decidiu que a tentativa de Trump de usar uma lei de poderes de emergência para promulgar as tarifas não era válida. Dois dos três juízes nomeados por Trump se juntaram à maioria para derrubar a primeira grande medida de sua agenda para o segundo mandato.

Em questão estão as tarifas de dois dígitos que Trump impôs a quase todos os países do mundo no ano passado, invocando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) de 1977.

A Suprema Corte decidiu que a lei não conferia ao presidente autoridade para tributar importações, um poder que pertence ao Congresso.

A agência alfandegária dos EUA já arrecadou US$133 bilhões em tarifas IEEPA até meados de dezembro. Mas os consumidores que esperam um reembolso provavelmente não serão compensados pelos preços mais altos que pagaram quando as empresas repassaram o custo das tarifas; é mais provável que esse dinheiro vá para as próprias empresas.

Em uma opinião dissidente, o juiz Brett Kavanaugh criticou seus colegas por evitarem a questão do reembolso: "O Tribunal não se pronuncia hoje sobre se, e em caso afirmativo, como o governo deve proceder para devolver os bilhões de dólares que arrecadou dos importadores".

Usando uma palavra que a juíza Amy Coney Barrett - que se aliou à maioria - usou durante a audiência do tribunal em novembro sobre o caso, Kavanaugh alertou que "o processo de reembolso provavelmente será uma 'bagunça'".

"Acho que isso terá que ser litigado nos próximos dois anos", disse Trump a repórteres em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, na qual ele condenou a decisão do tribunal e disse estar "absolutamente envergonhado" de alguns juízes que decidiram contra suas tarifas. "Acabaremos ficando no tribunal pelos próximos cinco anos."

O fim das tarifas da IEEPA poderia ajudar a economia, aliviando as pressões inflacionárias. Os reembolsos das tarifas - assim como outros reembolsos de impostos - poderiam estimular os gastos e o crescimento. Mas os impactos provavelmente serão modestos.

A maioria dos países ainda enfrenta tarifas elevadas dos EUA em setores específicos, e Trump pretende substituir as taxas da IEEPA por outras opções. Os reembolsos que forem emitidos levarão tempo para serem implementados - de 12 a 18 meses, estima a TD Securities.

A agência alfandegária dos EUA possui um processo para reembolsar impostos quando os importadores podem comprovar que houve algum tipo de erro. A agência pode tentar aproveitar o sistema existente para reembolsar as tarifas IEEPA de Trump, disse o advogado comercial Dave Townsend, sócio do escritório de advocacia Dorsey & Whitney.

E há um precedente de tribunais tomando providências para devolver o dinheiro às empresas em casos comerciais. Na década de 1990, os tribunais consideraram inconstitucional uma taxa de manutenção portuária sobre as exportações e criaram um sistema para que os exportadores solicitem reembolsos.

Mas os tribunais e a alfândega dos EUA nunca tiveram que lidar com algo assim - milhares de importadores e dezenas de bilhões de dólares de uma só vez.

"Só porque o processo é difícil de administrar não significa que o governo tenha o direito de reter taxas que foram cobradas ilegalmente", disse o advogado comercial Alexis Early, sócio do escritório de advocacia Bryan Cave Leighton Paisner.

Ryan Majerus, sócio da King & Spalding e ex-funcionário do departamento de comércio dos EUA, disse que é difícil saber como o governo lidará com a enorme demanda por reembolsos. Ele pode tentar simplificar o processo, talvez criando um site especial onde os importadores possam solicitar seus reembolsos.

Mas Adetutu alerta que "o governo está bem posicionado para tornar isso o mais difícil possível para os importadores. Posso imaginar um cenário em que eles empurrem o máximo de responsabilidade possível para os importadores" - talvez forçando-os a recorrer à Justiça para solicitar os reembolsos.

Quem tem direito ao reembolso?

Muitas empresas, incluindo Costco, Revlon e a produtora de conservas de frutos do mar e frango Bumble Bee Foods, entraram com ações judiciais reivindicando reembolsos antes mesmo da decisão da Suprema Corte, buscando essencialmente ficar na frente da fila caso as tarifas fossem derrubadas.

É provável que haja mais batalhas judiciais pela frente. Os fabricantes podem, por exemplo, entrar com uma ação judicial para obter uma parte dos reembolsos concedidos aos fornecedores que aumentaram o preço das matérias-primas para cobrir as tarifas.

"Podemos ter anos de litígios em várias jurisdições", disse Early.

Os consumidores, porém, provavelmente não terão uma sorte grande com os reembolsos. Os preços mais altos que tiveram de pagar provavelmente seriam difíceis de atribuir a uma tarifa específica. Eles deveriam buscar reembolsos mesmo assim? Early não aconselharia desperdiçar dinheiro com honorários advocatícios, mas disse: "Nos Estados Unidos, temos a possibilidade de entrar com uma ação judicial por qualquer motivo que quisermos".

Governadores entram na disputa bilionária

O governador de Illinois, JB Pritzker, democrata e antagonista de Trump, está exigindo um reembolso em nome dos 5,11 milhões de famílias de seu estado. Em uma carta endereçada a Trump e divulgada pela campanha governamental de Pritzker, o governador disse que as tarifas custaram US$ 1.700 a cada família de Illinois - ou US$ 8,7 bilhões. Pritzker disse que o não pagamento provocará "outras medidas".

O tesoureiro de Nevada, Zach Conine, apresentou um pedido de pagamento ao governo federal no valor de US$ 2,1 bilhões para recuperar os custos das tarifas, anunciou seu gabinete na sexta-feira.

"Como diretor de investimentos de Nevada, tenho a responsabilidade de tentar recuperar cada dólar que o governo Trump tira das famílias de Nevada", disse Conine em um comunicado.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA