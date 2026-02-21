O que vem depois de a Suprema Corte americana rejeitar as tarifas de Trump

Poucas coisas foram tão importantes para Donald Trump em seu segundo mandato quanto as tarifas, um símbolo de sua abordagem autoritária à presidência. Ele as aumentou e reduziu à vontade, reescrevendo as regras do comércio global e desafiando qualquer um a impedi-lo.
Agora, isso pode ter acabado, com o presidente vítima de uma surpreendente repreensão da Suprema Corte nesta sexta-feira, 20. Depois de mais de um ano expandindo seu poder, Trump esbarrou em um limite raro.
Foi uma derrota que ele não conseguiu aceitar, e o presidente afirmou que usaria outras leis para impor tarifas alternativas. Ele chegou a dizer que o fim dessa batalha judicial em particular traria "grande certeza" para a economia.
Mas, na verdade, a sexta-feira abriu um novo capítulo no drama das tarifas de Trump e levantou questões urgentes sobre sua capacidade de cumprir suas promessas de recuperação econômica. A decisão provavelmente prolongará o caos no comércio internacional até as eleições de meio de mandato, com muitas incertezas sobre os próximos passos de Trump e se os cerca de US$ 175 bilhões em impostos de importação que a Suprema Corte derrubou serão reembolsados.
O presidente optou, como costuma fazer, por desprezar o patriotismo daqueles que discordam dele.
Ele disse que a decisão foi "profundamente decepcionante" e "ridícula", acrescentando que estava "absolutamente envergonhado" dos seis juízes da Suprema Corte que decidiram contra ele "por não terem a coragem de fazer o que é certo para o nosso país".
Trump descreveu os juízes como "tolos e lacaios", pessoas "muito antipatriotas e desleais à nossa Constituição".
O presidente disse que planeja assinar uma ordem executiva que lhe permita contornar o Congresso e impor um imposto de 10% sobre as importações de todo o mundo. O governo iniciaria investigações de segurança nacional para cobrar novas tarifas sobre produtos específicos também. As tarifas de 10% têm um