O plano da Amazon de acelerar seus investimentos em mais de 50%, para cerca de US$ 200 bilhões levou a Moody's Ratings a alterar a perspectiva para o rating da empresa de positiva para estável, nesta sexta-feira, 20.

A mudança na perspectiva ocorre diante da ampliação das despesas com capital (capex), uma medida que inicia um importante ciclo de investimentos para expandir sua infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) para suportar Inteligência Artificial (IA), atender aos níveis atuais de demanda e impulsionar o crescimento da nuvem, cita a Moody's.

"Esperamos que esses investimentos exijam que a Amazon recorra a fontes externas de financiamento, visto que projetamos que o nível de gastos não será totalmente coberto pela sua geração de fluxo de caixa", pontuou a agência de avaliação de rating.

Ainda que a perspectiva tenha sido alterada, a agência reiterou os ratings atuais, já que as notas refletem a força da marca global da Amazon, sinônimo de varejo online, bem como o crescimento e a rentabilidade da AWS, líder no segmento de computação em nuvem.

A Moody's lista a significativa melhoria operacional em seus segmentos da América do Norte e Internacional, juntamente com o crescimento da AWS, impulsionou a melhora nos indicadores de crédito, com a relação Fluxo de Caixa Disponível/Dívida (RCF/Dívida) em 86,6% para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Para a Moody's, o histórico da Amazon em manter altos saldos de caixa ao longo dos ciclos de investimento é fundamental para garantir sua forte liquidez e um perfil de crédito condizente com a classificação A1. "Esperamos que a relação RCF/Dívida se mantenha bem acima do nosso limite de 50% durante este período de investimentos acelerados", disse a agência.