O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira, 20, que os EUA voltarão a ter o mesmo nível tarifário com seus parceiros comercias, mas que as tarifas serão menor diretas pelas seções 301 e 122 do que pela Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).

"Tarifas da IEEPA foram feitas sob medida para a alavancagem de Donald Trump e eram muito mais claras do que outras autoridades", afirmou Bessent sobre a decisão de bloqueio da Suprema Corte, em entrevista à Fox News, acrescentando que "nada mudou em relação à receita e acordos comerciais".

Segundo ele, a arrecadação tarifária está mais próxima de US$ 130 bilhões provavelmente, não US$ 175 bilhões - como prevê a estimativa do Penn-Wharton Budget Model.

Perguntado sobre como ficam os acordos comerciais agora, o secretário enfatizou que, mesmo sem tarifas da IEEPA, acredita que todos os países honrarão seus acordos. "Eu peço a todos os países que honrem seus acordos e sigam em frente", pontuou.

Sobre os dados PIB e PCE divulgados nesta manhã, Bessent se mostrou otimista de que o país pode crescer 3,5% este ano e culpou os democratas pelo PIB mais fraco do 4º trimestre em meio a maior paralisação governamental da História dos EUA.

Para ele, a inflação ainda está alta, mas está se movendo em direção a meta de 2% do Federal Reserve (Fed). "Muita da dor da inflação é uma 'memória muscular' do passado", disse sobre o governo de Joe Biden.