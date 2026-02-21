O Banco Central informou nesta sexta-feira, 20, por meio de comunicado publicado no BC Correio, que o atual liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde.

Está sendo designado substituto, para o período de 20 de fevereiro a 6 de março de 2026, a empresa Sebastião Marcio Monteiro como liquidante e o senhor Sebastião Marcio Monteiro como responsável técnico para substituir a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda e o responsável técnico Eduardo Félix Bianchini, nas funções, de liquidante e responsável técnico, respectivamente, do Banco Master S.A., Banco Master de Investimento S.A., Banco Letsbank S.A., Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, todas em Liquidação Extrajudicial, e de administrador especial temporário do Banco Master Multiplo S.A. - em Administração Especial Temporária.

Essa é a segunda vez que Bianchini é substituído da função para tratamento de saúde. A primeira vez ocorrente entre os dias 31 de janeiro e 15 de fevereiro deste ano.