O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira, 20, que o país é contrário a ideia de enfraquecimento do Produto Interno Bruto (PIB) global e que pretende trabalhar com aliados para criar políticas capazes de destravar o potencial da atividade, em evento do Clube Econômico de Dallas.

Contudo, Bessent ponderou que esse avanço não será feito às custas do desempenho dos Estados Unidos, reiterando o foco do governo Trump em garantir a segurança econômica por políticas que coloquem a "América Primeiro".

Segundo ele, a economia global passa por uma era de rápida transformação com os avanços em inteligência artificial (IA), computação quântica e manufatura avançada. "Os países que adotarem essas tecnologias vão moldar a próxima era de crescimento, e o mundo conta que a América para liderar como sempre fizemos", disse.

Com a presidência rotativa do G20, Bessent afirmou que os EUA pretendem trabalhar junto a aliados - como Reino Unido, Japão e União Europeia - para endereçar a criação de novas políticas regulatórias que garantam o crescimento econômico global. "Vamos promover agenda de desregulação e mostrar como a falha em adotar tecnologias que impulsionem a produtividade é prejudicial", disse. "Vamos apoiar países que defendam esses mesmos objetivos."

O secretário também defendeu a regulação do setor de criptomoedas, apontando como, nos EUA, o GENIUS Act dá ao Tesouro ferramentas de supervisão para garantir a transparência e confiança no setor. "E um mercado de stablecoins atrelado ao dólar e bem regulado pode reforçar o papel global do dólar americano, estendendo seus efeitos a sistemas de pagamento digital emergentes", afirmou.