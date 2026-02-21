A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,06%

Pontos: 190.534,42

Máxima de +1,16% : 190.727 pontos

Mínima de -0,97% : 186.700 pontos

Volume: R$ 35,54 bilhões

Variação em 2026: 18,25%

Variação no mês: 5,06%

Dow Jones: +0,47%

Pontos: 49.625,97

Nasdaq: +0,9%

Pontos: 22.886,07

Ibovespa Futuro: +1%

Pontos: 194.210

Máxima (pontos): 194.400

Mínima (pontos): 190.260

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 49,23

Variação: +1,4%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,97

Variação: +0,42%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,76

Variação: +2,02%

Ambev ON

Preço: R$ 16,03

Variação: -0,87%

Petrobras ON

Preço: R$ 40,94

Variação: -0,61%

Vale ON

Preço: R$ 86,81

Variação: +3,23%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,80

Variação: +0,21%

Itausa PN

Preço: R$ 15,07

Variação: +1,82%

JBS ON

Preço: R$ 84,49

Variação: -0,01%

Global 40

Cotação: 700,865 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1754

Venda: R$ 5,1759

Variação: -0,98%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,34

Venda: R$ 5,44

Variação: -0,22%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2000

Venda: R$ 5,2006

Variação: -0,48%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3300

Venda: R$ 5,4160

Variação: -0,29%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,1860

Variação: -0,73%

- Euro

Compra: US$ 1,1789 (às 18h29)

Venda: US$ 1,179 (às 18h29)

Variação: +0,16%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0970

Venda: R$ 6,0980

Variação: -0,85%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3000

Venda: R$ 6,4040

Variação: -0,44%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,77% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.080,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,67%


