A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,06%
Pontos: 190.534,42
Máxima de +1,16% : 190.727 pontos
Mínima de -0,97% : 186.700 pontos
Volume: R$ 35,54 bilhões
Variação em 2026: 18,25%
Variação no mês: 5,06%
Dow Jones: +0,47%
Pontos: 49.625,97
Nasdaq: +0,9%
Pontos: 22.886,07
Ibovespa Futuro: +1%
Pontos: 194.210
Máxima (pontos): 194.400
Mínima (pontos): 190.260
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 49,23
Variação: +1,4%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,97
Variação: +0,42%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,76
Variação: +2,02%
Ambev ON
Preço: R$ 16,03
Variação: -0,87%
Petrobras ON
Preço: R$ 40,94
Variação: -0,61%
Vale ON
Preço: R$ 86,81
Variação: +3,23%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,80
Variação: +0,21%
Itausa PN
Preço: R$ 15,07
Variação: +1,82%
JBS ON
Preço: R$ 84,49
Variação: -0,01%
Global 40
Cotação: 700,865 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1754
Venda: R$ 5,1759
Variação: -0,98%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,34
Venda: R$ 5,44
Variação: -0,22%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2000
Venda: R$ 5,2006
Variação: -0,48%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3300
Venda: R$ 5,4160
Variação: -0,29%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,1860
Variação: -0,73%
- Euro
Compra: US$ 1,1789 (às 18h29)
Venda: US$ 1,179 (às 18h29)
Variação: +0,16%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0970
Venda: R$ 6,0980
Variação: -0,85%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3000
Venda: R$ 6,4040
Variação: -0,44%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,77% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.080,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,67%