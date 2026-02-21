O presidente do Federal Reserve (Fed) St. Louis, Alberto Musalem, disse que se as novas tarifas anunciadas pelo líder da Casa Branca, Donald Trump, forem equivalentes àquelas impostas sob o guarda-chuva da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês), não haveria alteração para o cenário do Banco Central americano.

A Suprema Corte invalidou as tarifas impostas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês), colocando em xeque mais de US$ 133 bilhões já arrecadados pelo Tesouro. Na sequência, Trump afirmou que uma tarifa global de 10% baseada na Seção 122 entrará em vigor em três dias e deverá permanecer válida por cerca de cinco meses.

O dirigente do Fed, contudo, admitiu que a decisão da Alta Corte americana traz incerteza, segundo trecho da entrevista dada à Fox Business.

Musalem afirmou ainda que a taxa real dos Fed Funds está abaixo ou no nível neutro e que seria apropriado que ela estivesse no nível neutro.

Os comentários reverberam o tom da ata da reunião de 27 e 28 de janeiro do Federal Reserve (Fed) nesta semana. O documento mostrou que quase todos os membros do encontro não julgavam na ocasião que os riscos negativos para o emprego tivessem aumentado nos últimos meses nos Estados Unidos. Da mesma forma, refletindo os dados recentes sobre a inflação, os membros concordaram que a inflação permaneceu um tanto elevada.

O dirigente ainda enfatizou que segue com o foco voltado para a inflação medida pelo índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice PCE) e não no índice de preços ao consumidor (CPI).

Divulgado nesta sexta-feira,20, o índice PCE subiu 0,4% em dezembro ante novembro, acima da alta esperada por analistas consultados pela FactSet, que era 0,3%.