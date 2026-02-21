O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, salientou nesta sexta-feira, 20, que as conversas com os Estados Unidos continuarão, tendo em vista, inclusive, uma reunião pré-agendada para março dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump.

"As conversas estavam ocorrendo, elas continuarão. Diálogo e negociação, essa é a orientação do presidente Lula. O Brasil caminhou bem nesse período, e entendo que nós vamos poder avançar ainda mais", disse Alckmin.

Ele frisou que já foi publicada a decisão da Suprema Corte norte-americana sobre a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e o presidente Donald Trump disse nesta sexta que vai, nos próximos três dias, utilizando a seção 122, estabelecer uma alíquota geral de 10%.

"A gente tem que aguardar esta publicação e os desdobramentos jurídicos de muitas dúvidas que existem, mas que vão ser esclarecidas no desdobramento do processo", afirmou Alckmin.

Segundo Trump, essa tarifa global deverá permanecer válida por cerca de cinco meses, enquanto seu governo reorganiza a política comercial após a decisão da Suprema Corte.

Trump indicou ainda que poderá elevar a pressão sobre setores específicos, afirmando que pode impor tarifas de 15% a 30% sobre automóveis. Ele ainda voltou a defender a tarifa de 20% sobre produtos chineses relacionada ao combate ao fentanil.