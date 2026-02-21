As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 20, em uma sessão dominada pelo noticiário intenso sobre as tarifas após a Suprema Corte derrubar as cobranças recíprocas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Dados da economia americana ficaram em segundo plano, enquanto persiste a atenção com a inteligência artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,47%, aos 49.625,97 pontos. Já o S&P 500 subiu 0,69%, aos 6.909,51 pontos, e o Nasdaq avançou 0,90%, aos 22.886,07 pontos. Na semana, houve alta de 0,25%, 1,07% e 1,51%, respectivamente.

Os desdobramentos legais e inflacionários da decisão da Suprema Corte foram observados com atenção em Wall Street, enquanto autoridades de parceiros avaliaram a atualização como positiva, ainda que com poucos efeitos práticos. Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, já anunciaram medidas alternativas.

O movimento da Nike foi ilustrativo das dúvidas do mercado sobre os efeitos das medidas tarifárias. A empresa, que conta com importante parte da produção na Ásia chegou a subir 4% logo após a decisão judicial, mas terminou o dia em queda de 0,29%.

A Nvidia subiu 1,02%, ante relatos que investirá US$ 30 bilhões na OpenAI, substituindo o compromisso de longo prazo de US$ 100 bilhões acordado pelas empresas no ano passado. O setor de software é o de pior desempenho em 2026 no S&P 500, com queda de 20% no acumulado do ano e recuo de 30% em relação ao pico de outubro, lembra o Bank of America, que o vê negociado com desconto na comparação a consumo discricionário, indústria e consumo básico. "Não espere uma rápida recuperação da valorização do setor de software ou do S&P 500", alerta.

As ações da Opendoor Technologies, plataforma online de compra de imóveis, saltaram 7,53% após a receita trimestral superar as expectativas de analistas. Do outro lado, a Grail, do setor de saúde, despencou 50,55%, em meio a informações de que o Galleri, seu teste de detecção precoce de múltiplos tipos de câncer, não alcançou os resultados esperados.

No radar, dados americanos sobre inflação, Produto Interno Bruto (PIB), índices de gerentes de compras (PMIs), sentimento econômico e moradias tiveram leituras divergentes