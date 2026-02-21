O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, admitiu ter ficado "um pouco surpreso" com a decisão da Suprema Corte de derrubar as tarifas globais do presidente, EUA, Donald Trump, mas descartou a ideia de isso seja uma "derrota" para o governo. "A Suprema Corte limitou como a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) pode ser vista ou utilizada. A única derrota é a capacidade de arrecadação de dinheiro através da IEEPA", afirmou ele, ao ser questionado em evento do Clube Econômico de Dallas.

Ecoando comentários feitos mais cedo por Trump, o secretário apontou que o governo possui outras ferramentas para garantir que parte das tarifas continuem em vigor. "Trump colocará tarifa de 10% agora e que terá duração de até cinco meses, enquanto damos início a investigações setoriais que podem levar semanas ou meses até serem concluídas", notou.

Bessent disse que, com as medidas, a receita arrecadada pelo Tesouro com as tarifas sofrerá "pouca ou nenhuma" alteração em 2026, na comparação com o ano passado.

Em discurso antes da sessão de perguntas e respostas, Bessent esclareceu que o governo pretende utilizar as Seções 232 e 301 para aplicar novas tarifas, cuja autoridade foi validada por "milhares de processos judiciais". Segundo ele, é a utilização dessas ferramentas junto a Seção 122 que permitirá a manutenção da receita tarifária neste ano.

O secretário do Tesouro afirmou que não alterou "nenhuma palavra" do seu discurso preparado para o evento, incluindo somente um breve comentário ao final para endereçar a decisão da Suprema Corte.

No restante do texto, Bessent falou sobre a importância de garantir a segurança econômica dos EUA através do fortalecimento da indústria e da atração de investimentos estrangeiros para o país, remodelando o formato da economia global que antes era "injusto" aos norte-americanos.