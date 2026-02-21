O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o ministro da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores da Índia, Shri Shivraj Singh Chouhan, discutiram nesta sexta-feira, 20, o fortalecimento da cooperação agrícola e a ampliação das relações comerciais entre os dois países, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A agenda integra a missão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Délhi.

De acordo com a pasta, os ministros trataram sobre bioinsumos, mecanização, inteligência artificial aplicada ao campo e complementaridade produtiva entre os países. Nessas áreas, a cooperação técnica entre os países deve incluir troca de conhecimento, pesquisa e estímulo a soluções tecnológicas adaptadas às realidades tropicais.

Fávaro afirmou que foi aberto espaço para "avanços concretos" no comércio bilateral de produtos agropecuários. "Tratamos da ampliação das relações comerciais. O Brasil está pronto para abrir a romã para importar da Índia e também para receber a noz macadâmia produzida aqui. Como contrapartida, buscamos a abertura do feijão-guandu, além de ampliar oportunidades para a carne de frango brasileira e a erva-mate", disse o ministro.

Já Teixeira destacou o potencial de cooperação em melhoramento genético, mecanização e inovação, citando a atuação de empresas brasileiras atuando na área de genética bovina no mercado indiano.

O Brasil exportou 4,814 milhões de toneladas de produtos agropecuários para a Índia em 2025, com geração de receita de US$ 3,210 bilhões, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro. Atualmente, a pauta é concentrada na comercialização de açúcar, óleo de soja e algodão.

Já as importações brasileiras de produtos agropecuários indianos alcançaram 100,816 mil toneladas no ano passado, com desembolso de US$ 304,487 milhões, em especial de fios, linhas e produtos têxteis de algodão, cebolas secas, óleos vegetais, óleos essenciais e especiarias.