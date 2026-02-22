Em termos práticos, as movimentações vistas de sexta para sábado, 21, envolvendo as tarifas do presidente americano, Donald Trump, aplicadas sobre produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos vão baratear muitos produtos da pauta brasileira de exportações para aquele país. A previsão foi feita pelo ex-secretário de Comércio Exterior, sócio-fundador da BMJ Consultoria e do escritório de advocacia Barral Parente Pinheiro, Welber Barral.

Em conversa com a Broadcast, siatema de notícias em tempo real do Grupo Estado, por telefone, direto da República Dominicana, Barral mostrou ver toda essa "confusão" protagonizada por Trump por um prisma diferente, porque agora, de acordo com ele, muitos produtos brasileiros vão ter suas alíquotas de importação no mercado norte-americano caírem de 40% para 15%.

"Então, em termos práticos, teremos alguns produtos, como calçados por exemplo, que podem voltar a exportar para os Estados Unidos", comemorou o ex-secretário.

Obviamente, continuou Barral, que vários outros produtos vão continuar com tarifa muito alta porque estão com outras medidas, como as investigações da Seção 232 por supostas práticas anti-dumping, que alcançam segmentos como os de alumínio e aço, por exemplo.

O fato, de acordo com Barral, é que os Estados Unidos estão usando o recursos da imposição de tarifas para continuarem a negociação com alguns outros países. "Então, isso vai estar na pauta da reunião entre os presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump no mês que vem", disse.