O Banco de Brasília (BRB) emitiu comunicado, neste sábado, 21, sobre a proposta de capitalização da instituição financeira encaminhada ontem pelo governo do Distrito Federal à Câmara Legislativa do DF. Segundo a nota, o plano é parte de um esforço mais amplo para garantir a liquidez e fortalecer o capital do banco, que enfrenta crise de confiança pelo envolvimento no caso Master.

"O objetivo prioritário é assegurar robustez dos indicadores financeiros do Banco e garantir a continuidade dos serviços prestados à sociedade", diz o BRB. "Proteger o BRB significa proteger serviços que impactam diariamente na vida de milhões de brasilienses", acrescenta.

De acordo com o BRB, a proposta estará em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central e deve observar a legislação aplicável, além dos princípios de "legalidade, eficiência, economicidade, transparência e governança".

"O Banco segue operando normalmente, com solidez, transparência e governança reforçada, mantendo diálogo constante com o Banco Central e demais órgãos de controle", destaca o BRB, que conclui prometendo manter comunicação transparente com o mercado e a sociedade.

Como mostrou o Estadão/Broadcast ontem, o projeto de lei prevê que o aumento de capital do BRB pode ocorrer via aporte patrimonial, venda de bens públicos com destinação do dinheiro arrecadado para o BRB e "outras medidas juridicamente admitidas que atendam às normas do sistema financeiro nacional.". O governo do DF é o acionista controlador do BRB.