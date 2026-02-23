Passado o Carnaval, muitos profissionais retomam metas e planejamento de carreira, e a busca por qualificação aumenta. Em Juiz de Fora, instituições de ensino registram crescimento na procura por cursos de curta duração, especialmente extensões universitárias voltadas à atualização técnica e ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, como comunicação, liderança e organização.

A modalidade tem atraído quem deseja se especializar em menos tempo, com certificação e investimento mais acessível, sem precisar ingressar em uma graduação. Segundo a responsável pelos cursos livres da Estácio, Haissa Ramos, o período marca uma reorganização de objetivos. “Muitas pessoas reorganizam metas nesse momento do ano e percebem que precisam se atualizar. A extensão permite aprofundar conhecimentos específicos em pouco tempo e desenvolver competências que hoje são tão exigidas, inclusive as comportamentais”, afirma.

Entre as opções oferecidas está o curso de Coquetelaria, que será realizado de 23 a 27 de fevereiro, das 14h às 18h, com carga horária de 20 horas, no campus localizado na Avenida Presidente João Goulart. A formação é voltada à capacitação prática para atuação em bares e eventos.

Na área de gestão, o curso “Gente que dá Resultado” acontece de 7 de março a 4 de abril, aos sábados, das 7h às 12h. A proposta é discutir estratégias de desempenho, engajamento e organização no ambiente profissional, com foco direto no desenvolvimento de competências comportamentais.

Para quem busca atividades na área cultural, a extensão em Samba de Gafieira será oferecida de 7 a 28 de março, aos sábados, das 10h às 12h, com carga horária de 8 horas, unindo prática de dança e expressão corporal.

Também há cursos nas áreas de Gestão Financeira e Imagem e Estilo. “O mercado exige atualização constante. Não se trata apenas do conhecimento técnico, mas da capacidade de se comunicar, liderar, resolver problemas e se adaptar. A extensão cumpre esse papel de aproximar a universidade da comunidade e responder a necessidades específicas de capacitação”, explica Haissa.

Com foco prático e duração reduzida, os cursos de extensão surgem, neste início de ano, como alternativa para quem quer transformar o pós-Carnaval em ponto de partida para novos objetivos profissionais.