Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).
Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso.
O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).
Quem tem direito?
Recebem neste lote os segurados que:
- ganharam ação judicial contra o INSS;
- com valores de até 60 salários mínimos a receber (RPV);
- com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026;
- com processo totalmente encerrado (transitado em julgado); e
- herdeiros de beneficiários falecidos, desde que comprovem vínculo legal.
Quais benefícios entram?
As ações envolvem concessão ou revisão de:
- aposentadorias (idade, tempo de contribuição, invalidez e da pessoa com deficiência);
- pensão por morte;
- auxílios, como auxílio-doença; e
- benefício de Prestação Continuada (BPC).
Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.
RPV ou precatório: qual a diferença?
- RPV: até 60 salários mínimos. Pagamento em até 60 dias após a ordem judicial
- Precatório: acima desse valor. Pago uma vez por ano, conforme calendário federal
Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; PRC identifica precatório.
Como consultar o pagamento?
O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos seis TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.
Para saber a data e o valor:
- acesse o site do TRF responsável pelo processo (links na tabela abaixo);
- informe CPF, número do processo, número da requisição ou OAB do advogado (conforme exigência do tribunal);
- verifique o campo valor inscrito na proposta;
- após o pagamento, o sistema exibirá o status Pago total ao juízo.
Jurisdição dos TRFs
|Tribunal Regional Federal
|Unidades da federação
|1ª Região (sede no DF)
|
DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP
|2ª Região (sede no RJ)
|
RJ e ES
|3ª Região (sede em SP)
|
SP e MS
|4ª Região (sede no RS)
|
RS, PR e SC
|5ª Região (sede em PE)
|
PE, CE, AL, SE, RN e PB
|6ª Região (sede em MG)
|
MG
Quanto cada TRF vai pagar?
Valores previdenciários/assistenciais (RPVs do INSS)
|TRF
|Valor liberado
|Beneficiários
|1ª Região
|
R$ 380.608.873
|19.826
|2ª Região
|
R$ 85.873.540
|5.289
|3ª Região
|
R$ 127.892.614
|5.223
|4ª Região
|
R$ 437.462.566
|
29.999
|5ª Região
|R$ 193.410.882
|
15.871
|6ª Região
|R$ 169.208.914
|
10.796
|Total
|R$ 1,39 bilhão
|
87.004
Tags:
Conselho da Justiça Federal | INSS | requisições de pequeno valo