As bolsas de Nova York abriram em queda nesta sexta-feira, 27, após avanço do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA acima do esperado em janeiro, tanto no dado cheio quanto no núcleo. Investidores também acompanham a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, enquanto, no setor corporativo, persistem preocupações com os custos associados à inteligência artificial (IA), pressionando especialmente as ações de tecnologia.

Às 11h33 (de Brasília), Dow Jones recuava 0,98%, S&P 500 tinha queda de 0,79% e Nasdaq caía 1,26%. A Netflix subia 8,53% após desistir da disputa pela Warner Bros.(-1,98%), enquanto a Dell avançava 17,50% amparada por resultados.

A Nvidia recuava 2,52%, ainda sob reação negativa ao balanço, e a CoreWeave, parceira da fabricante de chips, despencava 17,48% após reportar prejuízo. A Block subia 18,39% ao anunciar corte de 40% do quadro com apoio de ferramentas de IA.