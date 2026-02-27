Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um recuo de 0,26% em janeiro para uma elevação de 0,06% em fevereiro, uma contribuição de 0,01 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,84% em fevereiro.

A energia elétrica residencial recuou 1,37% em fevereiro, resultando no maior alívio individual no IPCA-15 deste mês, de -0,06 ponto porcentual.

"No mês, a bandeira tarifária vigente era a verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.

Por outro lado, houve pressão da taxa de água e esgoto (1,97%) e do aluguel residencial (0,32%). O gás encanado recuou 0,71% em fevereiro.