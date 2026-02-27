Os gastos das famílias brasileiras com Educação passaram de uma elevação de 0,05% em janeiro para uma alta de 5,20% em fevereiro, uma contribuição de 0,32 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,84% em fevereiro.

O resultado foi impulsionado pelo aumento sazonal dos cursos regulares, com elevação de 6,18% e contribuição de 0,28 ponto porcentual em fevereiro, devido aos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo.

As maiores altas foram registradas no ensino médio (8,19%), ensino fundamental (8,07%) e pré-escola (7,49%).

O ensino fundamental foi o subitem de maior pressão no IPCA-15 de fevereiro, um impacto individual de 0,14 ponto porcentual.