As altas nos preços das passagens aéreas, do ônibus urbano e da gasolina puxaram a elevação de custos com transportes em fevereiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Juntos, os três subitens responderam por 0,24 ponto porcentual da taxa de 0,84% do IPCA-15 deste mês.

As passagens aéreas subiram 11,64% em fevereiro, impacto de 0,09 ponto porcentual; o ônibus urbano aumentou 7,52%, impacto de 0,08 ponto porcentual; e a gasolina teve alta de 1,30%, impacto de 0,07 ponto porcentual.

O grupo Transportes passou de um recuo de 0,13% em janeiro para uma alta de 1,72% em fevereiro, uma contribuição de 0,35 ponto porcentual para a inflação neste mês.

As altas somadas de Transportes e de Educação em fevereiro responderam por 80% da inflação pelo IPCA-15.

Os combustíveis ficaram 1,38% mais caros em fevereiro. Além da gasolina, houve altas no etanol (2,51%) e óleo diesel (0,44%), mas queda no gás veicular (-1,06%).

O ônibus urbano teve pressão de reajustes nas tarifas de 8,70% em Belo Horizonte a partir de 1º de janeiro; de 6% em São Paulo a partir de 6 de janeiro; de 20% em Fortaleza a partir de 1º de janeiro; de 5,36% em Salvador a partir de 5 de janeiro; de 6,38% no Rio de Janeiro a partir de 04 de janeiro; e de 4,46% em Recife a partir de 1º de fevereiro.

O metrô subiu 2,22%, e o trem avançou 2,86%. A integração transporte público saltou 9,38%, e o táxi subiu 1,52%.

