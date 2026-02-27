O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em janeiro ante dezembro de 2025, informou o Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 27. Na comparação anual, o PPI avançou 2,9% em janeiro.

Analistas consultados pela FactSet esperavam altas de 0,3% e 1,6%, respectivamente.

No último relatório, referente a dezembro, o PPI subiu 0,5% na comparação mensal e teve acréscimo anual de 3,0%.

Núcleo

O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,8% em janeiro ante dezembro de 2025. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,6% em janeiro.

Analistas consultados pela FactSet esperavam altas de 0,3% e 2,0%, respectivamente.

Na leitura de dezembro, o núcleo do PPI subiu 0,7% na comparação mensal, enquanto na comparação anual o avanço foi de 3,3%.