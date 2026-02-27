A renda domiciliar per capita nominal mensal ficou em R$ 2.316 no País em 2025, segundo cálculos com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são divulgadas pelo IBGE conforme determinação da Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

No ano de 2025, a renda domiciliar per capita mais alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 4.538, enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 1.219.

Em São Paulo, a renda per capita nominal alcançou R$ 2.956.

No Rio de Janeiro, o rendimento ficou em R$ 2.794, e em Minas Gerais, R$ 2.353.

No Paraná, a renda ficou em R$ 2.762, em Santa Catarina foi de 2.809, e no Rio Grande do Sul ficou em 2.839

Os rendimentos domiciliares são obtidos pela soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes recebidos por cada morador no mês de referência da pesquisa, explicou o IBGE. O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares (em termos nominais, ou seja, sem o desconto da inflação), pelo total dos moradores.