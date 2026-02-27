A alta de 0,84% registrada em fevereiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais elevada desde fevereiro de 2025, quando havia subido 1,23%.

Considerando apenas meses de fevereiro, o resultado foi o mais brando desde 2024, quando esteve em 0,78%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, dia 27.

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses voltar a arrefecer. A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 4,50% em janeiro de 2026 para 4,10% em fevereiro de 2026, resultado mais baixo desde junho de 2024, quando estava em 4,06%.