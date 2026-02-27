A curva de juros abre nesta sexta-feira, 27, com alta de mais de 10 pontos, após o IPCA-15 de fevereiro surpreender com uma alta bem acima do esperado. O índice subiu 0,84% em fevereiro, após ter avançado 0,20% em janeiro, superando o teto das projeções (0,69%).

Em 12 meses, a alta foi de 4,10%, ante taxa de 4,50% até janeiro, também acima do teto estimado (3,95%). O resultado deve levar a uma redução nas apostas para o orçamento de cortes da Selic e pode fortalecer, ainda que sigam minoritárias, as chances de uma redução de 25 pontos-base em março.

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,290%, de 13,179% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 12,690%, de 12,536%, e o para janeiro de 2031 tinha alta para 13,085%, de 12,953% no ajuste de quinta (26).