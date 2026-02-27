O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 103,689 bilhões em janeiro, após um superávit de R$ 6,251 bilhões em dezembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 27.

O resultado foi maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de superávit de R$ 101,95 bilhões. Todas as estimativas do mercado eram positivas, de R$ 85,6 bilhões a R$ 114,6 bilhões

Esse é o resultado menos robusto para meses de janeiro desde 2024, quando as contas públicas tiveram superávit primário de R$ 102,146 bilhões. Em janeiro de 2025, o déficit foi de R$ 104,096 bilhões.

O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 87,274 bilhões no mês passado. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 21,284 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 4,869 bilhões.

Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 16,783 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 4,501 bilhões.

Nominal

O setor público consolidado teve superávit nominal de R$ 40,062 bilhões em janeiro, após um rombo de R$ 115,502 bilhões em dezembro. Em janeiro de 2025, o resultado nominal havia sido positivo em R$ 63,737 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 1,086 trilhão, ou 8,49% do PIB, em 12 meses.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve superávit nominal de R$ 33,500 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 11,975 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 5,413 bilhões.

12 meses até janeiro

O setor público consolidado tem déficit primário de R$ 55,428 bilhões nos 12 meses encerrados em janeiro, o equivalente a 0,43% do PIB. O rombo como proporção do PIB permaneceu estável em relação a dezembro, quando já era de 0,43%.

O governo central tem déficit primário de R$ 54,563 bilhões, ou 0,43% do PIB, no acumulado de 12 meses até janeiro deste ano. Estados têm superávit de R$ 1,966 bilhão (0,02% do PIB), e municípios, superávit de R$ 6,904 bilhões (0,05% do PIB). Nas empresas estatais, o saldo é negativo em R$ 9,735 bilhões, ou 0,08% do PIB.