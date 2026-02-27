O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,9% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira, 27. O dado ficou acima da leitura preliminar, que havia mostrado avanço de 0,8% no período. Na comparação anual, o PIB português teve expansão de 1,9% entre outubro e dezembro.
Em todo o ano de 2025, o PIB de Portugal registrou alta de 1,9%, menor que o aumento de 2,2% de 2024, informou o INE. Em termos nominais, o PIB português cresceu 5,9% em 2025 (+7,2% no ano anterior), atingindo cerca de 307 bilhões de euros.