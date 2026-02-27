O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 7,8% no terceiro trimestre fiscal de 2025-26 (outubro a dezembro), ante igual período do ano anterior, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 27, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. A nova série de dados utiliza o ano fiscal de abril de 2022 a março de 2023 como ano-base.

O resultado representa uma desaceleração ante o avanço no segundo trimestre fiscal, de 8,2%, mas veio acima da previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 7,45%.

Para o ano fiscal de 2025-26, o Mospi prevê que o PIB indiano crescerá 7,6% em termos reais e 8,6% em termos nominais.

*Com informações da Dow Jones Newswires