A Bradsaúde, anunciada nesta sexta-feira (27) pelo Bradesco, reúne uma série de empresas, de operadoras de saúde e planos odontológicos, a hospitais, clínicas e laboratórios, incluindo também uma companhia de tecnologia para o setor.

A Bradsaúde vai ser composta pela Bradesco Saúde, que já tem mais de 40 anos, com R$ 41 bilhões de faturamento, R$ 3,4 bilhões de lucro líquido (em 2025) e 3,9 milhões de beneficiários.

Outra componente é a Odontoprev, fundada em 1987, é a líder em seguros odontológicos, com mais de 9 milhões de beneficiários. A operadora tem rede com mais de 27 mil credenciados e teve receita de R$ 2,4 bilhões em 2025, com lucro líquido de R$ 550 milhões.

Já a Mediservice atua como operadora de saúde desde 1987, com foco no serviço de compartilhamento de rede. Outra participante do grupo é a Atlântica Hospitais e Participações, focada em investir no desenvolvimento da estrutura médico-hospitalar, criada em 2021, já conta com mais 3,6 mil leitos.

A Orizon é uma empresa de tecnologia para a área de saúde, atuando na conexão entre operadoras, hospitais e clínicas, usando dados e automação, incluindo inteligência artificial.

A Meu Doutor Novamed é uma rede de clínicas com foco na atenção primária à saúde, com 35 unidades. Recentemente, superou a marca de 3 milhões de atendimentos.

Já a Croma Oncologia é o resultado da joint venture entre a Atlântica Hospitais e Participações, Fleury e Beneficência Portuguesa. Em laboratórios e diagnóstico, o Grupo Bradesco Seguros tem participação acionária de 25% no Grupo Fleury.

O conglomerado nasce com uma receita de R$ 52 bilhões, mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos de hospitais e 35 clínicas, considerando os resultados consolidados de 2025.

"O conglomerado criado se posiciona na complementariedade de negócios, de modo a capturar oportunidades de crescimento, almejando a diversificação de investimentos no setor de saúde", afirma comunicado do Bradesco.

Entre os objetivos da Bradsaúde, de acordo com o comunicado, está reforçar a liderança em receitas nos planos de saúde e dental; acelerar a expansão da Atlântica Hospitais como uma das maiores redes de hospitais do País; e desenvolver e escalar a rede primária e o atendimento oncológico.

